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Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.

Минобороны Германии: не исключаем распад ЕС в течение 20 лет

EMMANUEL DUNAND
Политика
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В Минобороны Германии заявили, что не исключают распад Евросоюза в течение последующих 20 лет

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В министерстве обороны Германии считают возможным распад Евросоюза и полное переустройство существующего миропорядка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад "Стратегический прогноз — 2040".

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В документе эксперты бундесвера изложили несколько вариантов развития событий на международной арене в ближайшие 20 лет. Самый негативный для ЕС и Германии сценарий предполагает "множественные конфликты" на фоне нескольких десятилетий политической и экономической нестабильности.

"Расширение ЕС прекратилось, все больше государств покидают сообщество… Европа утратила свои глобальные конкурентные преимущества. Все более неупорядоченный, хаотичный, раздираемый конфликтами мир полностью меняет окружение Германии и ЕС с точки зрения политики безопасности" — это, по мнению немецких аналитиков, худший вариант развития событий.

Второй негативный сценарий предполагает разделение Европы на два блока, которые постепенно отдаляются друг от друга как в экономическом, так и социально-политическом плане. При этом страны Восточной Европы постепенно переходят в орбиту влияния России, что объясняется их зависимостью от поставок энергоресурсов, пишут аналитики.
Еще один сценарий обыгрывает "провал глобализации", который, как считают в бундесвере, станет концом "европейской иллюзии". Это, по мнению экспертов, приведет к резкой активизации внешней политики России и Китая и отчуждению ЕС от трансатлантических партнеров.

Михаил Нейжмаков
© youtube.com/ Информационное Агентство REGNUM
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Позитивные прогнозы ("Глобальный Запад" и "Мирное пространство") включают в себя рост сотрудничества внутри ЕС и расширение сообщества, выстраивание партнерских отношений с соседями и успешное развитие рыночных процессов во всем мире.

"Секретный доклад Министерства обороны достоин самого пристального внимания. Этот официальный документ со всей ясностью указывает на возможный крах ЕС и на то, как это событие скажется на безопасности Германии. В то же время в нем заданы стратегические сценарии, на которые должен ориентироваться бундесвер ", — резюмируют журналисты.

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Теги:
распад, ЕС, Германия
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