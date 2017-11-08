Лавров: Путин готов встретиться с Трампом

Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, президенты встретятся "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат", — сказал российский министр.