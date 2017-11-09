Встреча Путина и Трампа состоится 10 ноября

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Десятого числа", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, установлена ли дата второй встречи двух лидеров.

По его словам, "время сейчас согласовывается", отмечает РИА Новости.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу".

По словам госсекретаря, у сторон "не было договоренности" о проведении официальной двусторонней встречи на саммите. При этом он заявил, что переговоры на полях мероприятия не исключены, так как это является обычной практикой. Окончательное решение пока не принято.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).