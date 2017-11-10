Бухарест и Минск будут плотнее сотрудничать

Бухарест является сторонником упрощения визового режима между Беларусью и странами Евросоюза.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В отношениях Беларуси и Румынии за последние три года наблюдаются позитивные изменения.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану в ходе визита в Минск, отмечает Sputnik Беларусь.

Мелешкану посетил Беларусь с официальным визитом, в четверг он встретился со своим белорусским коллегой, Владимиром Макеем.

Глава МИД Румынии отметил, что у ЕС есть набор инструментов для поддержки участников Восточного партнерства. Официальный Бухарест остается сторонником упрощения визового режима с Беларусью.

"Румыния поддерживает выработку приоритета партнерства с Беларусью и готова содействовать его претворению в жизнь", — рассказал Мелешкану.

Макей в свою очередь добавил, что Беларусь является сторонником развития отношений прежде всего за счет развития производственной кооперации.