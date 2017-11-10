Будет ли встреча Путина и Трампа: что говорят в Белом доме и Кремле

Формальная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, сообщил Белый дом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил - ясности в данном вопросе по-прежнему нет

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс, которую цитирует РИА Новости. © Sputnik/ Михаил Климентьев Лавров: Путин готов встретиться с Трампом

По словам Сандерс, формальную встречу не удается организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

Также известна реакций российской стороны.

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Согласование встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, но пока ясности нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Продолжается согласование. Пока ясности нет", — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС. Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.