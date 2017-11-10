Будет ли встреча Путина и Трампа: что говорят в Белом доме и Кремле

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс, которую цитирует РИА Новости.
По словам Сандерс, формальную встречу не удается организовать из-за плотного рабочего графика президента США.
Также известна реакций российской стороны.
Почему у Трампа не получилось>>>
Согласование встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, но пока ясности нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Продолжается согласование. Пока ясности нет", — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС. Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.