Трамп и Путин с улыбкой приветствовали друг друга

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием во время церемонии фотографирования на гала-вечере в честь открытия саммита АТЭС, однако их официальная встреча пока не состоялась.

Как сообщают зарубежные СМИ, у главы Белого дома было несколько возможностей пересечься с президентом РФ Путиным на общих мероприятиях саммита, однако Трамп не пришел ни на первое, ни на второе заседание. Он покинул зал приема раньше его завершения, в то время как лидер России оставался там до конца.

Встреча президентов пока не состоялась из-за обычного несовпадения графиков двух лидеров, и в этом не следует искать подоплеку, считает вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Расмуссен, которого цитирует РИА Новости.

"Судя по всему, графики Трампа и Путина не совпали для проведения официальной встречи", — сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что у обеих сторон есть много поводов для обсуждения.

Глава российского МИДа Сергей Лавров посоветовал обращаться за информацией о встрече лидеров РФ и США к американской стороне.

"Мы слышали желание президента США Трампа встретиться с президентом России Путиным, высказанное самим Трампом. Что говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Саммит продлится два дня. Лидеры встретятся с представителями деловых кругов и главами государств АСЕАН. Одна из центральных тем форума — создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Будут говорить и о безопасности.