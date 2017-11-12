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Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии

В Грузии завершился второй тур выборов в органы местного управления

© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Политика
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Второй тур выборов в местные органы власти завершился в Грузии: идет подсчет голосов - ЦИК привел данные по явке избирателей

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Ровно в 20:00 по местному времени избирательные участки в городе Кутаиси и в районах Мартвили, Боржоми, Озургети, Хашури и Казбеги (Грузия) закрыли свои двери для избирателей, и участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Явка избирателей во втором туре выборов в местные органы власти составила 33,24%, сообщает Sputnik Грузия.

Выборы в Грузии
© AP Photo / Sergei Grits
В Грузии начались выборы в органы местного самоуправления

Кто прошел во второй тур?

Во второй тур прошли те кандидаты, которые на выборах 21 октября не смогли набрать более 50% голосов. Во всех шести муниципалитетах в первом туре большинство голосов набрали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но этого было недостаточно для победы.

В парламентской столице Грузии – Кутаиси, во второй тур прошли Георгий Чигвария ("Грузинская мечта") и Григол Вашадзе ("Единое национальное движение").

Что касается районов, в Мартвили на пост мэра претендуют Александр Григалава ("Грузинская мечта") и Мамука Данелия ("Единое национальное движение"), в Озургети – Беглар Сиоридзе ("Грузинская мечта") и Константин Шарашенидзе (независимый кандидат), в Хашури – Георгий Гураспашвили ("Грузинская мечта") и Рамаз Нозадзе (независимый кандидат), в Боржоми – Леван Липартелиани ("Грузинская мечта") и Заза Чачанидзе ("Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии"), в Казбеги – Александр Загашвили ("Грузинская мечта") и Сандро Камараули ("Лорткипанидзе, Кукава – Демократическое движение — Свободная Грузия".

Ход выборов и явка

По данным ЦИК Грузии, выборы прошли спокойно. Всего в избирательные комиссии поступило 25 жалоб, большинство из которых касались процедурных нарушений и были удовлетворены на местах.

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Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Озургети, где в голосовании приняли участие 56,7% избирателей. В этом районе на пост мэра претендуют Беглар Сиоридзе ("Грузинская мечта — демократическая Грузия") и Константин Шарашенидзе (независимый кандидат).

На втором месте оказался округ Казбеги, где на выборы пришли 52,95% избирателей. Там за место мэра боролись Александр Загашвили ("Грузинская мечта — демократическая Грузия") и Сандро Камараули ("Лорткипанидзе, Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия)".

За ними следует раойн Боржоми, где проголосовали 52,89% жителей. Они делали выбор между Леваном Липартелиани ("Грузинская мечта — демократическая Грузия") и Зазой Чачанидзе ("Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии").

Далее идет район Мартвили, где по данным ЦИК приняли участие в голосовании 38,49 % избирателей. Там на пост мэра претендуют Александр Григалава ("Грузинская мечта — демократическая Грузия") и Мамука Данелия ("Единое национальное движение").

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На пятом месте оказался район Хашури, где на выборы пришли 34,66% избирателей В Хашури за кресло мэра борются Георгий Гураспашвили ("Грузинская мечта — демократическая Грузия") и Рамаз Нозадзе (независимый кандидат).

Самыми неактивными оказались жители Кутаиси, где проголосовали 17,98% избирателей. Там второй тур прошли Георгий Чигвария ("Грузинская мечта — демократическая Грузия ") и Григол Вашадзе ("Единое национальное движение").

Несмотря на то, что представители "Нацдвижения" есть в бюллетенях, сами они отказались от участия в выборах и предупредили своих избирателей об этом.

В голосовании на выборах могли принять участие более 328,2 тысяч избирателей. Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировал более 2,1 тысячи представителей избирательных субъектов. От местных неправительственных организаций право наблюдения есть у более 18,1 тысячи человек, а от международных организаций — 654.

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Теги:
местные органы власти, выборы, Грузия
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