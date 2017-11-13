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Рабочий визит В.Путина вТурцию

Путин и Эрдоган – прогнозы встречи в Сочи

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Политика
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Путин и Эрдоган – прогнозы встречи в Сочи и ситуацию вокруг нынешних отношений Москвы и Анкары комментируют турецкие эксперты

КИЩИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В понедельник, 13 ноября, в Сочи запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Sputnik Турция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Напомним, что впервые после разрешения кризиса, связанного с российским самолетом, Путин и Эрдоган встретились в августе 2016 года в Санкт-Петербурге. Далее они провели переговоры при личной встрече в Китае, куда отправились в рамках саммита "Большой двадцатки" в сентябре. Следующая встреча состоялась 10 октября 2016 года в Стамбуле во время Мирового энергетического саммита. В 2017 году Эрдоган и Путин встретились в Москве 10 марта, в Сочи третьего мая, в Германии в рамках саммита "Большой двадцатки" восьмого июля и 28 сентября в Анкаре.

Нестандартное решение по С-400

Комментируя в интервью Sputnik предстоящую встречу Путина и Эрдогана, депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Метин Кюлюнк отметил, что координация и обмен мнениями между президентами двух стран при личных встречах без посредничества третьих сторон представляет собой в высшей степени эффективную дипломатическую стратегию.

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© Sputnik/
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"Я считаю, что предстоящий визит является предвестником позитивных результатов для региона в целом. Я верю, что по итогам данных переговоров будут получены важные результаты как насчет происходящего в Сирии, так и о ситуации в Ираке", — сказал Кюлюнк.

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Ожидается, что одним из пунктов переговоров Эрдогана и Путина станет вопрос о системах ПВО С-400, которые Турция решила закупать у России. Говоря о критике, с которой выступил Запад в отношении принятого Турцией решения о закупке у России систем С-400, Кюлюнк подчеркнул, что, хоть Турция и является членом НАТО, однако это не значит, что она будет все свои интересы подстраивать под североатлантический альянс.

"Вы не увидите другой страны, которая входила бы в НАТО, но при этом в отношении неё применялось бы эмбарго на поставки оружия. Будучи членом НАТО, страна сталкивается с тем, что, когда она желает делать шаги на пути наращивания собственной оборонной системы и укрепления оборонной промышленности перед лицом угроз извне, страны-члены НАТО пытаются чинить препятствия на её пути, отказывают в поставках вооружения и препятствуют обмену информацией. Это неприемлемо. Мы приняли решение по С-400, поскольку не согласны с такой позицией", — заявил Кюлюнк.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева на втором плане) на церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран АТЭС во Вьетнаме.
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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Идлиб и курды

Турецкий политолог Керим Хас, комментируя ситуацию, указав на участившийся в последний период времени характер встреч двух лидеров. "Интенсивность визитов отражает уровень развития двусторонних отношений", — сказал Хас.

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Говоря о том, что основным вопросом на переговорах станет Сирия, собеседник заметил, что "здесь есть несколько подпунктов, первым из которых является ситуация в Идлибе — речь идёт о проекте создания в Идлибе совместными усилиями Турции, России и Ирана зоны деэскалации".

"Здесь на долю Турции выпала обязанность отделить представителей оппозиции от членов террористических организаций. С точки зрения России данный процесс идёт медленно. Москва требует от Турции придания ускорения этому процессу".

По словам Хаса, при помощи Конгресса национального диалога Сирии Россия стремится сменить военный вектор сирийского урегулирования на политический.

Касаясь приглашения для участия в конгрессе Партии демократического союза, Хас заметил, что "Россия хочет, чтобы курды стали частью не военного, а политического разрешения ситуации в Сирии".

"Также Москва не хочет отдавать курдов, как игрока, Америке. Это важно с точки зрения краткосрочных и долгосрочных интересов России в регионе. Она не хочет передавать этот козырь США. Следовательно, Россия, говоря о политическом разрешении ситуации, придерживается позиции, при которой необходимо приглашение курдов на конгресс. Конечно, в регионе существуют и другие группировки помимо курдской Партии демократического союза и Курдского национального совета. Однако если смотреть с точки зрения перспектив России, то ключевым курдским игроком на суше в Сирии является Партия демократического союза. А это неизбежно приводит к тому, Россия не может игнорировать Партию демократического союза", — прокомментировал Хас.

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Теги:
курды, переговоры, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сочи, Сирия, Турция, Россия
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