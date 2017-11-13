Минюст США вынудил RT America зарегистрироваться иностранным агентом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что между уголовным делом и регистрацией выбран второй вариант

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. RT America зарегистрирован иностранным агентом в США. Об этом на своей странице в Твиттер сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. "Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — написала Симоньян.