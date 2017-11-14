Закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза президент РФ Владимир Путин подписал во вторник, 14 ноября

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Лидер России Владимир Путин ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, сообщают во вторник российские СМИ.

"Ратифицировать договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москве 11 апреля 2017 года" — отмечается в документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

© Sputnik/ Aram Nersesyan Додон: опыт Армении в составе ЕАЭС очень интересен для Молдовы

Ранее этот договор был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Документ также одобрен Национальным собранием Республики Беларусь, парламентом Казахстана. На очереди — Армения (одобрен Конституционным судом республики и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны) и Кыргызстан — документ находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете.

Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца текущего года. Свою готовность содействовать скорейшему подписанию документа еще раз подтвердили президенты стран Союза, поставив подписи под совместным заявлением, подготовленным по итогам Высшего Евразийского экономического совета 11 октября 2017 года.

Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Президент Молдовы Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали в апреле меморандум о сотрудничестве между республикой и ЕАЭС.