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Города Мира. Вена

В Вене пройдет новый раунд переговоров по Приднестровью

© Sputnik/ Максим Блинов
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (122)
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МИД Приднестровья подтвердил, что новый раунд переговоров в формате "5 + 2" состоится 27-28 ноября в Вене

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Впервые за долгое время Кишинев и Тирасполь примут участие в переговорах в формате "5+2" с участием  России, Украины, ОБСЕ и ЕС.

День города Тирасполь 2017
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
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Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится 27-28 ноября в Вене. Эту информацию подтвердил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире одного из местных телеканалов.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам", — отметил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Тема:
Приднестровское урегулирование (122)

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Теги:
приднестровский вопрос, Вена, Приднестровье
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