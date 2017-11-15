В Вене пройдет новый раунд переговоров по Приднестровью

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Впервые за долгое время Кишинев и Тирасполь примут участие в переговорах в формате "5+2" с участием России, Украины, ОБСЕ и ЕС.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Президент Молдовы обозначил позицию по приднестровскому вопросу

Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится 27-28 ноября в Вене. Эту информацию подтвердил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире одного из местных телеканалов.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам", — отметил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.