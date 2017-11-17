Симоньян показала "кремлевские очки", через которые мир видно "как в госдепе"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила бесплатный способ видеть мир "таким, каким его видят в госдепе", показав шаблон очков "Кремлин-вижн", благодаря которым все окружающие предметы сопровождаются надписью "Изображение оплачено из бюджета РФ"

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в Facebook опубликовала ссылку на сайт Оплаченоизбюджета.рф и предложила бесплатный способ видеть мир "таким, каким его видят в госдепе", показав шаблон очков "Кремлин-вижн".

"Вот тут можно скачать шаблон, распечатать очки Кремлин-вижн и видеть мир таким, каким его видят в госдепе. Совершенно бесплатно", — написала она.

На сайте представлен шаблон очков, на линзах которых напечатана надпись "Изображение оплачено из бюджета РФ".

"Мы всегда мечтали подарить людям то, во что они действительно верят. Мир, который управляется руками Кремля. Мир, оплаченный из бюджета России. Встречайте очки, которые позволят вам больше никогда в этом не сомневаться", — говорится на сайте.

Отмечается, что все увиденное в этих очках "будет полностью соответствовать требованию Минюста США о маркировке информации, которая распространяется "в интересах иностранного заказчика".

Регистрация по требованию Минюста

В видеоролике на сайте подчеркивается, что 10 ноября RT зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.

"За этим требованием стоит опасение, что Россия вмешивается в политические процессы по всему миру. RT относится к американскому законодательству чрезвычайно серьезно и представляет очки новой реальности", — говорится в видеоролике.

Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны.

RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

Выгодное неравенство

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя заявление Джона Маккейна о неравенстве RT и иностранных СМИ, вещающих на территории России, иронично напомнила американскому сенатору содержание повести-притчи Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Симоньян: у ситуации с RT есть три варианта развития событий

Ранее американский сенатор Джон Маккейн, комментируя принятый Госдумой в третьем чтении закон о СМИ-иноагентах, заявил, что RT и такие телевизионные корпорации как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си не равнозначны. По мнению сенатора, перечисленные им корпорации "разоблачают ложь и призывают правительства к ответственности", тогда как RT, напротив, "пытаются подорвать демократические режимы с целью продвигать программу Владимира Путина". Маккейн заявил, что США должны продолжать требовать зарегистрировать американский канал RT в качестве иноагента, а права на доступ к иностранным СМИ на территории РФ — поддерживать, сообщает РИА Новости.

"Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про "все животные равны, но одни животные равнее, чем другие". А если читал, то ничего не понял, конечно", — написала Симоньян в своем аккаунте в Twitter.

В знаменитой повести британского писателя сатирически показана эволюция общества, изначально пропагандирующего идеи всеобщего равенства, но затем перешедшего к диктатуре и тоталитаризму.

Ответ России

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

Источник в Минюсте сообщил, что уведомления ведомства о возможности регистрации иноагентом были направлены "Голосу Америки", проектам "Idel.реалии", "Кавказ.Реалии" "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Фактограф" (относятся к "Радио Свобода"), совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода", а также татаро-башкирской службе "Радио Свободы".