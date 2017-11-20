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Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии

Почему Меркель провалила переговоры по созданию коалиции

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev
Политика
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Немецкие зеленые исключили свое участие в правительстве меньшинства с блоком Ангелы Меркель

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проинформирует президента Франка-Вальтера Штайнмайера о провале коалиционных переговоров. Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка").

"Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", — заявила Меркель, которую цитирует РИА Новости. 

"Мы, ХДС и ХСС вместе, я хочу это подчеркнуть, и в тяжелое время будем нести ответственность за страну и продолжим ответственно действовать… Мы будем собственными силами помогать единству страны", — добавила канцлер.

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Она добавила, что важным вопросом на переговорах была миграция: разногласия с либералами здесь были небольшими, но и с зелеными можно было найти компромисс.

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"Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

Таким образом доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

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Штайнмайер несколькими днями ранее высказался против перспективы досрочных выборов. 

Он призвал участников коалиционных переговоров к ответственности, "то есть не передавать решение обратно избирателю". Президент также заявил тогда, что не может себе представить, "что участники переговоров всерьез готовы пойти на риск новых выборов".

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"Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство", — заявил переговорщик от "Зеленых" Юрген Триттин.

Таким образом единственная альтернатива новым выборам — правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП.

Между тем, сама Меркель после сентябрьских выборов заявила, что не настроена на формирование правительства меньшинства. Она говорила тогда, что "намерена добиться формирования в Германии устойчивого правительства".

Итоги парламентских выборов в Германии
© Sputnik/
Итоги парламентских выборов в Германии

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Теги:
провал переговоров, Коалиция, переговоры, Ангела Меркель, Германия, Политика
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