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Под чью дудку пляшут европейские элиты

© Flickr/ European Parliament
Политика
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Тема:
Опросы Sputnik.Мнения (18)
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Под чью дудку пляшут европейские элиты - результаты опроса "Sputnik.Мнения" проанализировал политический комментатор Илья Киселев

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Политические элиты стран Европы не выражают позицию народов этих государств, заявил политический комментатор Илья Киселев, анализируя результаты опроса "Sputnik.Мнения".

Председатель Европейской комисии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP/ EMMANUEL DUNAND
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Согласно итогам этого опроса, абсолютное большинство граждан Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились в ближайшем будущем.

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"Руководство государств Евросоюза в действиях своих далеко от широких масс. Эти политики представляют позицию финансовой элиты, которая в большинстве своем зависит от американского капитала", — отметил Киселев.

По его словам, Европа, конечно же, представляет собой экономическую и финансовую силу, но в мировых масштабах играет подчиненную роль.

"Жители стран Европы традиционно лояльны к России, тем более, учитывая многовековые политические и экономические связи", — сказал Киселев.

По данным опроса "Sputnik.Мнения", в Германии 87% жителей высказались за скорейшее налаживание связей между Евросоюзом и Россией. На востоке страны сторонников партнерства оказалось больше, чем на западе, при этом приверженцы левых взглядов выступают за добрососедские отношения активнее немецких правых.

Во Франции за укрепление сотрудничества Москвы и Брюсселя высказались 79% опрошенных. Наиболее последовательно эту позицию отстаивают избиратели партии "Правые", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения".

Большинство европейцев хотят улучшения отношений с Россией
© Sputnik/
Большинство европейцев хотят улучшения отношений с Россией

На улучшение отношений надеются 68% британцев, причем наибольшей поддержкой на эта идея пользуется у либеральных демократов.

Сторонниками партнерства с Россией оказались 85% граждан Польши, в основном левые и центристы. Активную позицию занимают также прихожане католической церкви.

В Великобритании, Германии и Франции респонденты-мужчины и люди с высшим образованием чаще высказывались в пользу дружбы с Россией. Во всех четырех странах за примирение чаще выступали люди старше 65 лет.

Опрос провела IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Тема:
Опросы Sputnik.Мнения (18)

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Теги:
элита, опрос "Sputnik.Мнения", опрос, ЕС, Илья Киселев, Европа, США, Россия, Политика
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