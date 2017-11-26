Куба после Фиделя Кастро: какие перемены произошли на Острове Свободы

Год назад не стало Фиделя Кастро, что произошло за это время на Кубе?

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Кубу ждут перемены, нынешний лидер Острова Свободы Рауль Кастро (брат Фиделя Кастро) ранее заявлял, что намерен покинуть пост главы государственного совета.

Фидель Кастро правил на Кубе почти полвека. В 2008 году он отошёл от руководства страной, передав власть своему брату Раулю. Ровно год назад лидер кубинской революции умер.

Как сообщают зарубежные СМИ, на Кубе готовятся к выборам на различном уровне. Сам Рауль Кастро полностью уходить из политики не собирается, он не отказывается от должности первого секретаря местной Компартии (КПК), которая до сих пор имеет внушительный политический вес на острове.

Выборы лидера КПК пройдут только на партийном съезде в 2021 году.

Особых потрясений после смерти Фиделя Кастро на Кубе не наблюдается. По крайней мере, мировые СМИ не сообщали о каких-либо взрывоопасных ситуаций на политической арене. Напротив, на зданиях в городах и других населенных пунктах Кубы появились граффити, а также надписи — "Фидель среди нас" или "Вива, Фидель!". По всей стране проходят многочисленные "политические и культурные" мероприятия.

Санкции

Сейчас на острове происходит поэтапная передача власти. Планируется, что завершится она в феврале. СМИ называют преемника Кастро — это заместитель правительства страны Мигель Диас-Канела.

Ему предстоит приложить немало усилий, чтобы растопить лед между Гаваной и Вашингтоном. Осенью администрация США подкинула Острову Свободы очередную финансовую проблему. Против Кубы введены экономические санкции. Основные изменения касаются финансовых транзакций, торговли, связанных с образовательными целями поездок и ряда других направлений. При этом торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Вместе с тем низкий уровень преступности, дружелюбие местных жителей и качественная работа соответствующих ведомств делают Кубу одной из самых безопасных для туристов стран в Латинской Америке, сообщил РИА Новости советник кубинского посольства, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

Осенью остров затронул ураган "Ирма", из-за которого практически все северное побережье серьезно пострадало, есть человеческие жертвы. Разрушены дома. На помощь кубинцам пришла Россия.

МЧС направило на Кубу 17 контейнеров со строительными материалами и продуктами питания, передвижные электростанции. Груз общим весом около 300 тонн доставлен на остров морским транспортом. Кубинская сторона уже выразила благодарность РФ.