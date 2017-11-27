Переговоры по Приднестровью открываются в надежном формате

В Австрии начинается раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", такие встречи не проводились с июня 2016 года

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Первая за полтора года встреча участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится 27 и 28 ноября в Вене.

Когда-то название было длинным — "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию". Сейчас просто – "5+2", где "два" — это наблюдатели ЕС и США, а "пять" — Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники в переговорах.

В этом году переговорному формату "5+2" исполнилось 15 лет. © Sputnik / RODION PROCA Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

Переговоры часто прерывались. Самая длительная пауза была с 2006 по 2011 годы. Но это не значит, что Кишинев и Тирасполь прекращали в это время диалог. Встречи политических представителей с правого и левого берегов Днестра были, обсуждались текущие вопросы и на экспертном уровне. Но эффективные переговоры осуществлялись в том самом расширенном формате " 5+2".

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Последняя встреча участников постоянного совещания по политическим вопросам прошла в Берлине, в июне 2016 года.

Тогда Российская Федерация перед встречей распространила свои проработанные предложения в виде "non paper". Они были направлены на стабилизацию переговорной конструкции. Упомянутые положения и идеи в итоге стали основой подписанного на заседании "Берлинского протокола".

В Вене как раз будут обсуждаться вопросы, обозначенные именно в этом документе, как выполнялись выдвинутые каждой из сторон предложения.

И здесь примечательно, что накануне встречи политические представители Кишинева и Тирасполя подписали четыре протокольных решения, которые налаживают взаимодействие обоих берегов Днестра по острых проблемам, которые накопились за годы безуспешных переговоров.

На прошлой неделе возобновилось движение транспорта по мосту у села Гура Быкулуй, и это тоже знаковое событие. © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: разговоры о "самоопределении" Приднестровья не имеют смысла

Мост был восстановлен 17 лет назад, но проезд оставался закрытым.

В переговорном процессе в Вене будут участвовать вице-премьер-министр Молдовы Георгий Балан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. От России - посол по особым поручениям МИДа России Сергей Губарев, от Украины — спецпредставитель Виктор Крыжановский.

Также в переговорах примет участие глава Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан. Наблюдателей от Евросоюза и США представят глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко и Посол США в Молдове Джеймс Петтит.

Также в переговорах будут участвовать представители посредников — глава Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан.