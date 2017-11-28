Бухарест ответил на критику госдепа США о реформе юстиции

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Председатель Сената (верхней палаты) и глава палаты депутатов парламента Румынии Кэлин Попеску Тэричану и Ливиу Драгня заявили, что им непонятна позиция США, изложенная в пресс-коммюнике от 27 ноября 2017 года и касающаяся реформы судебной системы Румынии.

"Парламент Румынии ознакомился с заявлением госдепартамента США касательно дебатов по реформе системы юстиции. Хотим подчеркнуть, что любая дискуссия с нашими партнерами базируется на принципах конституционности, которые в США такие же, как и в Румынии, когда голосование в парламенте происходит от имени суверенного народа и не может быть объектом какого-либо давления", — говорится в растиражированном в СМИ совместном заявлении Попеску Тэричану и Драгня.

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Оба лидера парламентских палат Румынии заявили, что США должны верить в то, что парламент Румынии продолжит дело консолидации независимости судебной системы и исключения из нее политического влияния.

"Надеемся, что заявление госдепартамента США было сделано в доброжелательном характере, но не можем не отметить, что оно было сделано без проведения какого-либо взвешенного, объективного и содержательного анализа, но стало отражением лишь некоторых мнений публичной среды в Румынии", — сказано в заявлении.

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Там отмечено, что "природа и форма заявления госдепартамента США неясны в контексте, в котором трудно представить, что Штаты могут попрать права и свободы граждан Румынии".

"Трудно поверить, что в США какой-нибудь прокурор в состоянии шантажировать судей угрозами заведения уголовного дела, если те не примут нужного ему решения. Трудно поверить, что в США могут существовать протоколы о сотрудничестве между судьями и представителями спецслужб. Также невозможно представить, чтобы в США публичный функционер высокого ранга отказался предстать перед парламентской комиссией, попирая таким образом решения Конституционного суда", — заявлено в документе.

Там же сказано, что парламент Румынии готов предоставить госдепу США все материалы и документы, связанные с предложениями по реформированию судебной системы.