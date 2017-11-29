Визит в Тбилиси: премьер Молдовы проникся грузинским гостеприимством

Грузия и Молдова подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения и Программу сотрудничества между министерствами культуры на 2018-2021 годы

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Члены правительств Грузии и Молдовы подписали ряд соглашений. Премьер-министр Молдовы Павел Филип, будучи в Тбилиси, заявил, что испытал грузинское гостеприимство на себе во время визита в Грузию по случаю "Тбилисского форума Шелкового пути".

В Тбилиси Филип провел встречу со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили. Главы правительств обсудили развитие двусторонних отношений и освоение потенциала в направлении экономики. Они отметили многолетние культурные и дружеские связи, сообщает Sputnik Грузия.

"В первую очередь хочу начать с благодарности в адрес грузинской стороны за тот теплый прием, который мы тут видели и почувствовали вместе с моей делегацией. Я, действительно, очень хорошо себя чувствую в Тбилиси. У меня была возможность лично убедиться в знаменитом грузинском гостеприимстве не по слухам, а на собственном опыте", — сказал Филип.

Грузия и Молдова в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

"Выражаю большую благодарность за приглашение и за то, что наш визит связан с "Тбилисским форумом Шелкового пути". Еще раз хочу сказать спасибо за хорошую организацию этого прекрасного форума. Для нас этот год достаточно важный, так как прошло 25 лет с начала наших дипломатических отношений, однако дружеские и культурные отношения нас объединяют гораздо дольше. У нас очень много общего, как исторического, так и культурного", — отметил Филип.

Квирикашвили в ходе встречи подтвердил поддержку Грузии территориальной целостности и суверенитета Молдовы и поблагодарил коллегу за такую же позицию Грузии. Премьер выразил надежду, что встреча станет началом еще более активного экономического сотрудничества.

Павел Филип впервые посетил Грузию в ранге премьер-министра Молдовы.

Дипломатические отношения Грузия и Молдова установили 25 июня 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям, и уже подписано 19 соглашений. Помимо этого, между странами действует соглашение о свободной торговле.

"Тбилисский форум Шелкового пути" стартовал в столице Грузии во вторник. Среди участников мероприятия главы правительств, вице-премьеры, министры, представители международных организаций, бизнеса и СМИ, а также гости. Всего до 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.