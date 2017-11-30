Тереза Мэй: Twitter-скандал не повлияет на визит Трампа в Британию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала Twitter-скандал, разразившийся после очередных публикаций президента США Дональда Трампа, заявив, что произошедшее не повлияет на планируемый госвизит Трампа в Британию

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. В результате скандала в социальной сети между Лондоном и Вашингтоном Трамп призвал премьер-министра Великобритании "сосредоточится" не на его персоне, а на "на радикальном исламском терроризме".

Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь заявил, что предполагаемый визит Трампа в Великобританию надо отменить. Глава МВД Соединенного Королевства Амбер Радд сказала, что Трамп поступил неправильно.

"Приглашение нанести государственный визит было сделано и принято. Нам нужно только определить дату", — сказала Мэй, которая в настоящее время посещает Иордан, отмечает РИА Новости.

Она добавила, что отношения между странами останутся прежними.

"Это длительные и особенные отношения, Развивать и сохранять их – в наших национальных интересах", — сказала она.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, а в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.