Джулиан Ассанж полагает, что США готовятся к войне с Ираном

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что возможные планы администрации президента США по назначению главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а республиканского сенатора от штата Арканзас Тома Коттона — на должность директора ЦРУ могут свидетельствовать о подготовке Вашингтона к войне с Ираном.

"Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — Госдепартамент, сообщает New York Times. Такие перестановки говорят о подготовке к войне с Ираном. Коттон занимает агрессивную позицию в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп", — говорится в сообщении Ассанжа в Twitter, переедает телеканал RT.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что в Белом доме разработан план по смещению с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и замену его в ближайшие недели на главу ЦРУ Майка Помпео.

Как пояснили в материале издания, должность главы ЦРУ займёт Том Коттон — лояльный президенту США Дональду Трампу республиканский сенатор от штата Арканзас.