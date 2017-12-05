США прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции

Согласно нью-йоркской декларации о миграции 2016 года, к которой присоединилась администрация бывшего президента США Барака Обамы, к 2018 году должен быть принят глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Соединенные штаты Америки прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции, который должен быть принят в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление миссии США при ООН.

"Сегодня постпредство США при ООН проинформировало генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции", — сообщили в постпредстве при ООН.

В 2016 году администрация президента Барака Обамы присоединилась к нью-йоркской декларации о миграции, результатом которой должно стать принятие глобального договора о миграции в 2018 году.

"Многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа", — говорится в документе.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, "ни одна страна не сделала столько, сколько США". "Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим", — отмечается в заявлении.