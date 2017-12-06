Глава МИД ФРГ: безопасность в Европе возможна только с Россией

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль убежден, что "угроза распространения ядерного вооружения может быть остановлена только при участии США, России и КНР"

КИШИНЕВ, 6 дек —Sputnik. На Берлинском форуме по внешней политике, традиционно организуемом фондом имени Корбера, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что безопасность и стабильность в Европе возможны только при сотрудничестве с Россией, передает РИА Новости.

Россия остается очень влиятельным соседом Европы, считает Зигмар Габриэль.

"Россия остается соседом Европы и очень влиятельным соседом, как показывает пример Сирии. Безопасность и стабильность в долгосрочной перспективе возможны только с Россией, а не против ее. Кроме того, угроза распространения ядерного вооружения может быть остановлена только при участии США, России и КНР", — сказал глава МИД ФРГ.