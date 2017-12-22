10:06 24 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Бредовый доклад: Симоньян иронично отозвалась о документе разведки США

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (20)
138 0 0

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала бредовым доклад разведки США по внесенному в список иноагентов RT

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала бредовым и лживым доклад разведки, на основе которого, в том числе, минюстом США было принято решение о включении RT America в список иноагентов.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Симоньян показала "кремлевские очки", через которые мир видно "как в госдепе"

Вещателя программ Sputnik в США уведомили о регистрации иноагентом>>>

В четверг заместитель генпрокурора США Адам Хикки выразил уверенность, что регистрация RT как иноагента не помешает российскому телеканалу свободно доносить свою точку зрения.

Симоньян: Google работает над снижением RT и Sputnik в новостной выдачe>>>

Он отметил, что минюст США, принимая решение по включению RT в список иноагентов FARA, изучал доклады спецслужб и других организаций, а не новости самого канала.

"Министерство юстиции США, наконец, призналось в том, о чём и так все знали: RT America заставили зарегистрироваться иноагентом в том числе и из-за бредового доклада разведки, сплошь состоящего из ошибок, устаревшей информации и откровенного вранья. Что и требовалось доказать", — отметила Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (20)

По теме

Симоньян: а не запретить ли RT давать рекламу "во имя свободы слова"
Симоньян: у ситуации с RT есть три варианта развития событий
Симоньян: разве не Госдеп говорил нам о светлых идеалах транспарентности
Теги:
МИА "Россия сегодня", RT, Маргарита Симоньян, Масс-медиа
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Баскетбольный матч
    Не о том договорились

    Служба госбезопасности Грузии подтвердила задержание баскетбольных судей по обвинению в организации договорных матчей Суперлиги.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • У кассы в супермаркете
    Неблагодарная работа

    Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Елка высотой 34 метра на Октябрьской площади в Минске
Вот это да: банановые гирлянды - как украшают елки в разных странах
Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Население постсоветских стран прогноз ООН
Население постсоветских стран - прогноз ООН

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться