Бредовый доклад: Симоньян иронично отозвалась о документе разведки США

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала бредовым и лживым доклад разведки, на основе которого, в том числе, минюстом США было принято решение о включении RT America в список иноагентов.

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В четверг заместитель генпрокурора США Адам Хикки выразил уверенность, что регистрация RT как иноагента не помешает российскому телеканалу свободно доносить свою точку зрения.

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Он отметил, что минюст США, принимая решение по включению RT в список иноагентов FARA, изучал доклады спецслужб и других организаций, а не новости самого канала.

"Министерство юстиции США, наконец, призналось в том, о чём и так все знали: RT America заставили зарегистрироваться иноагентом в том числе и из-за бредового доклада разведки, сплошь состоящего из ошибок, устаревшей информации и откровенного вранья. Что и требовалось доказать", — отметила Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.