Эксперт: Мадрид может расширить полномочия Каталонии после выборов

Победа сторонников независимости Каталонии на внеочередных парламентских выборах в автономии позволяет надеяться, что власти Испании сядут за стол переговоров и договорятся о расширении полномочий региона

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал итоги выборов в Каталонии.

После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, но трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135, отмечает РИА Новости. © Sputnik Мнение о выборах в Каталонии: одного политика посадили, другой сбежал

Таким образом, сторонники независимости получают, по предварительным данным, возможность самостоятельно утвердить нового главу регионального правительства, но кто это будет — вопрос открытый. Лидер "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон не может пересечь границу Испании, иначе будет арестован. А лидер "Левых республиканцев" Ориол Жункерас уже в тюрьме.

МЯГКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

"Пока сложно говорить конкретно, потому что нет никакой "дорожной карты", ни программы изменений, но факт, что они сядут за стол переговоров, очевиден. Я считаю, что сейчас будет какой-то смягченный вариант изменений", — сказал эксперт.

По его словам, назначая дату выборов на 21 декабря — всего лишь через два с половиной месяца после проведенного властями автономии незаконного референдума и самопровозглашения ими независимости, — Мадрид отдавал себе отчет в том, что вряд ли расклад сил сильно изменится.

"Другое дело, что из трех партий, которые были основными закопёрщиками референдума, сейчас часть из них изменила свою точку зрения и считает, что можно остаться в составе Испании, но при условии определенных преференций для Каталонии. В чем это будет заключаться, пока не совсем ясно, но в общей форме — это изменение экономическо-финансовых отношений. Возможны изменения в этой области, и Мадрид, скорее всего, к такому шагу готов. В промежутке между референдумом и вчерашним голосованием определенные подвижки произошли и в позиции центральных властей", — отметил Швейцер.

ВСЕ РАВНЫ, НО КАТАЛОНИЯ РАВНЕЕ?

По мнению Швейцера, каталонский вопрос может означать для Испании гораздо больше, чем просто расширение полномочий одной автономии.

"Никак нельзя сделать так, чтобы Каталония стала, как говорил Джордж Оруэлл, "более равной среди остальных равных", то есть, чтобы имела какие-то преимущества по сравнению с остальными испанскими автономиями. Возникает вопрос — а не будет ли Испания менять свой закон и переходить к федеративному устройству с расширением полномочий для всех регионов? Это было бы правильно и разумно", — подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, продолжения идея о полной независимости не получит.

"Конечно, никакого отделения не будет, потому что, строго говоря, выходить им некуда. ЕС их не ждет, тем более что в Евросоюзе своих проблем по горло, в том числе новая проблема, на которую не обращают внимание, — Южный Тироль", — сказал он.

Говоря о политическом будущем бывших руководителей Каталонии, в том числе экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона, который находится в Бельгии, Швейцер отметил, что "все будет спущено на тормозах": и уголовное преследование Пучдемона приостановят, и "Жункераса выпустят на свободу".

"Потому что сейчас опять идти по пути "стенка на стенку" никому не нужно", — заключил эксперт.

В четверг прошло голосование на досрочных парламентских выборах в Каталонии, по его итогам будет сформирован новый состав законодательного органа, который выберет председателя женералитета. Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центрального правительства после провозглашения независимости.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. При этом еще до наступления дня голосования Конституционный суд Испании "заморозил" референдум, а после признал незаконным. 27 октября парламент автономии принял резолюцию о независимости. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и роспуске парламента.

В отношении 20 каталонских политиков были заведены уголовные дела, четверо из них были арестованы, в том числе экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства, бежавших в Брюссель, выдан национальный ордер на арест.