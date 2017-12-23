Владимир Путин: Россия не ищет конфронтации с кем-либо

Выступая на съезде партии “Единая Россия” Путин подчеркнул, что страна не ищет врагов и готова выстраивать конструктивные отношения и Западом, и с Востоком

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Москва готова работать и с Западом, и с Востоком на принципах доверия и равноправия, но никогда Россия не будет жертвовать национальными интересами народа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда мы не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа", — сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".

Российский лидер подчеркнул, что сила государства направлена на защиту от внешних угроз и от терроризма.

"Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было, продолжим открытую и честную внешнюю политику", — подчеркнул Владимир Путин.