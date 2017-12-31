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Протесты в Иране

В Иране в самом разгаре протесты: есть погибшие

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (63)
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Иранский парламентарий предостерег США от неверной трактовки протестов в этой стране

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В Иране продолжаются протесты. Сообщается о том, что в ходе столкновений погибли два человека. Советник спикера Меджлиса Ирана Амир Абдоллахиян предостерег США от неверной интерпретации событий. 

"Господин президент США Дональд Трамп, не горячитесь. Экономические требования народа отличаются от мятежников. Иранцы предпочитают террористической и коварной политике Белого дома национальную безопасность и религиозную демократию в том виде, как они реализуются с исламской системе", — приводит заявление парламентария РИА Новости.

Ранее в иранском городе Мешхед прошла акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Митингующие протестовали против экономической ситуации в стране. Пришедшие скандировали лозунги против правительства. Полиция Ирана арестовала 52 человек за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала власти Ирана уважать права своих граждан, заявив, что участники акций "недовольны коррупцией режима и разбазариванием национального богатства для финансирования терроризма за рубежом".

Протесты в Иране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Протесты в Иране

Между тем, внешний фактор в иранских протестах присутствует, хотя пока и не доминирует, ситуация вряд ли закончится революцией, но "смотр сил" состоялся, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.  

"Волна предновогодних протестов в Иране, конечно же, в первую очередь — симптом определенных внутриполитических процессов в стране. Социально-экономические факторы также влияют на происходящее, но они далеко не худшие в регионе и в сравнении с прошлыми годами для самого Ирана: доля ВВП на душу населения в стране, по данным международных агентств, составляет около 5 тысяч 300 долларов (это больше показателя 2016 года почти на 4,5%, в полтора раза выше чем, например, в Египте, и в два раза выше, чем на Украине)" — сказал сенатор.
По его словам, инфляция хотя и довольно высокая, но минимальная за последние 25 лет. А безработица (примерно 8-9.5%) — ниже, чем в Турции (11,6%).

Однако некоторые экономические показатели вполне способны играть роль детонатора — "например, для многих протестующих "спусковым крючком" стало подорожание куриных яиц почти вдвое за неделю", привел пример Косачев.

"Впрочем, как говорится, всегда нужно "следить за руками": очень скоро появились и политические лозунги — освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции, ограничить роль духовенства. А в отдельных городах скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь — Иран!", "Оставьте Сирию, подумайте о нас!", то есть уже адресные атаки на внешнюю политику Тегерана", — сказал политик.

"И здесь, полагаю, можно предположить и внешнее влияние. Я бы не стал приписывать слишком сильное влияние на иранские процессы Вашингтону — сейчас он не в той "кондиции", да и Иран — не настолько открытая страна для внешнего влияния", — добавил парламентарий.

Однако, отметил Косачев, реакция Вашингтона и непосредственно президента США Дональда Трампа на иранские протесты выглядит откровенными "подсказками" для демонстрантов: "поддерживаем иранский народ в его борьбе за базовые права и против коррупции", против "разбазаривания режимом национальных богатств с целью финансирования терроризма за границей" и тому подобное — "дескать, говорите то, что надо, и внешняя поддержка вам гарантирована".

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (63)

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Теги:
протесты, Иран, Политика
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