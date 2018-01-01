Самая бедная и коррумпированная страна будет руководить в ЕС

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2018 года Болгария стала председателем в Совете ЕС, переняв эстафету у Эстонии. Во главе этой организации страна будет до июля 2018 года, когда передаст свои обязанности Австрии.
Как пишет Sputnik Беларусь, эксперты обратили внимание, что руководить Европой полгода будет самая бедная ее страна, занимающая последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения. А вот в рейтинге самых коррумпированных европейских стран Болгария наоборот занимает лидирующие позиции.
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Болгарское председательство выбрало четыре приоритетных области:
- углубление финансово-экономической интеграции Евросоюза,
- стабильность Европы,
- безопасность ЕС,
- цифровая экономика.
Во время своего председательствования Болгария будет руководить всеми министерскими встречами еврочиновников, кроме заседаний глав МИД, и отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях.
А проблемы в 2018 году придется решать весьма острые для Европы: первым номером в повестке стоит обеспечение единства стран-членов Евросоюза на фоне раскола по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше. Болгария также намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций.
Да и просто организовывать встречи на высоком уровне беднейшему члену ЕС будет непросто: как ожидается, за время председательства Болгарии будет проведено 300 встреч в самой стране и 1500 встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе.
Как прошло эстонское председательство
Правительство Эстонии уже отчиталось о своем полугодовом руководстве ЕС.
За время председательства Эстонии в ЕС внесено 377 новых инициатив, в Таллине прошли 275 мероприятий, в Брюсселе — 1,2 тысячи рабочих групп и 31 неформальная встреча министров. Самым крупным мероприятиям во время председательства Эстонии стал прошедший в Таллине Цифровой саммит, в котором участвовали главы государств Евросоюза.
Таллинну также удалось сэкономить 7 миллионов евро из бюджета председательства республики в Совете Евросоюза. Эстония передала Болгарии председательство в ЕС с чувством глубокого удовлетворения за проделанную работу.