Председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану

В 2018 году председательствовать в СНГ будет Таджикистан

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Председательство в Содружестве Независимых Государств с 1 января перешло от России к Таджикистану.

На неформальном саммите глав государств – членов СНГ, прошедшем 26 декабря в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства страны в СНГ усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации военного сотрудничества и программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

"Приоритеты нашего предстоящего председательства в СНГ ориентированы в том числе на укрепление военно-технического сотрудничества. Мы намерены уделить особое внимание ходу реализации концепции военного сотрудничества и программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков", — заявил глава государства, которого цитирует РИА Новости.

На саммите глав стран СНГ в Минске Рахмон отметил, что в рамках концепции председательства Таджикистана приоритеты будут нацелены на обеспечение преемственности в СНГ и укрепление достигнутых результатов. Все мероприятия, встречи, советы отраслевых министерств и ведомств СНГ в 2018 году пройдут в Таджикистане, в сентябре состоится основное мероприятие – Саммит глав государств-членов Содружества.