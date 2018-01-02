Протесты в Иране: подстрекатели арестованы

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В Иране продолжаются акции протеста. Силы безопасности этой страны задержали несколько человек за подстрекательство к протестам, идущим с 28 декабря, сообщает РИА Новости.

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Согласно заявлению министерства информации и национальной безопасности Ирана, в последние дни мирные собрания людей с целью выразить общественные требования переросли в жестокие протесты "из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов", которые наносили вред государственному имуществу и из-за которых погибли люди.

Также отмечается, что идет поиск провокаторов.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.