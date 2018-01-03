Протесты в Иране: акции против насилия и отключенные соцсети

Несколько сотен человек вышли на улицы иранских городов в среду, чтобы выразить протест против вспышек насилия, которые произошли в ходе демонстраций, охвативших страну

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Манифестации проходят в таких городах, как Ахваз, Бушир, Илам и Хорремабад, сообщает РИА Новости. © AP Photo / Ebrahim Noroozi В Иране в самом разгаре протесты: есть погибшие

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Тем временем в Иране отключены социальные сети. Власти заявили, что их работа будет восстановлена, "когда всё успокоится". Министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми принес согражданам извинения за ограничения в работе социальных сетей и заявил, что их работу восстановят, "когда всё успокоится".

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Ранее из Ирана поступили сообщения о том, что власти на фоне протестов заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в частности Instagram и Telegram. Джахроми заявлял, что социальные сети отключены временно и слухи об их постоянном отключении не соответствуют действительности.

"Я приношу извинения сотням тысяч дорогих соотечественников, которые пострадали из-за недавних обстоятельств. Когда всё успокоится, мы проведем переговоры с советом безопасности (Ирана) об устранении ограничений", — написал Джахроми в Twitter.