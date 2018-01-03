"Торг здесь неуместен" - представитель Аббаса в ответ на угрозы Трампа

Представитель Аббаса в ответ на угрозы президента Трампа прекратить предоставление финансовой помощи палестинцам заявил, что Иерусалим не является предметом торговли

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить предоставление финансовой помощи палестинцам заявил, что Иерусалим "не является предметом торговли", сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

…peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.​

"Иерусалим и его святыни не могут быть предметом торговли и обмена на золото или серебро", — говорится в заявлении Абу Рудейна, которое цитирует палестинское агентство САФА.

Он добавил, что настоящий мир и переговоры строятся на легитимной основе, ведущей к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

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Так, к примеру, Набил Абу Рудейна заявил сразу же, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие Кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны в отношении народа Палестины.