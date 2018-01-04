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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Назарбаев пояснил, почему ЕАЭС не станет вторым СССР

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
Политика
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Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что Европейский и Евразийский союзы могли бы успешно сотрудничать

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Евразийский экономический союз не может быть "реинакарнацией" СССР, от фантомов прошлого следует избавляться, убежден президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Такое мнение политик высказал в своей книге "Эра независимости", передает РИА Новости

"Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: "Никакой "реставрации" или "реинкарнации" СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

ЕАЭС
© Sputnik/ Asatur Yesayants
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По мнению лидера Казахстана, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и ЕС.

"Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов", — пишет Назарбаев.

Он отметил, что говорил об этом еще в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с деятелями США. Лидер Казахстана подчеркнул: ЕАЭС – "это исключительно экономическое объединение".

"Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы "холодной войны". Они мешают нам смотреть в будущее. Евразийский экономический союз – это сугубо экономический проект", — отметил Назарбаев.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (78)

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Теги:
евросоюз, Евразийский экономический союз, интеграция, Нурсултан Назарбаев, ЕАЭС, Политика
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