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Михаил Саакашвили

Приговор: суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам

© Sputnik/ Денис Петров
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (86)
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Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением", отмечает РИА Новости. 

"Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебным положением в отношении Михаила Саакашвили и определил в качестве меры наказания четыре года лишения свободы, которые сокращены согласно закону об амнистии на одну четверть и, в конечном счете, составили три года лишения свободы", — говорится на сайте суда.

Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности, что вызвало нарушения прав пострадавшей семьи и законных интересов государства.

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© Photo: Владимир Трефилов / Украина.ру
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Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" в 2006 году.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года.

При этом окружной административный суд Киева отказался обязать миграционную службу Украины рассмотреть вопрос о предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в стране.

Решение суда открывает все юридические возможности для его безотлагательной депортации в Грузию, считает депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Михаил Саакашвили в Киеве после освобождения своими сторонниками из рук полиции
© REUTERS/ Gleb Garanich
Саакашвили, который ходил по крыше
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"Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий… пока в Грузии… Будучи президентом Грузии Саакашвили в обход комиссии по помилованию помиловал трех человек, виновных в убийстве банковского работника, то есть чистом уголовном убийстве. Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию", — написал Мосийчук в пятницу на своей странице в Facebook.

Следственный комитет России ранее возбудил против Мосийчука уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует украинские власти и устаивает акции протеста.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите на Украине, таким образом, суд не удовлетворил его жалобу.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (86)

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Теги:
приговор, Михаил Саакашвили, Политика
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