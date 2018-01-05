Трамп: расследование фальсификаций на выборах саботировалось

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп распустил созданную им комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил вести дальнейшее расследование Министерству внутренней безопасности США.

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Как сообщил Sputnik Эстония со ссылкой на телеканал euronews, об этом стало известно из поступившего в СМИ заявления главы американской администрации.

"Несмотря на содержательные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии даже первичную информацию, требующуюся для расследования. Вместо того, чтобы участвовать в судебных битвах за счет налогоплательщиков, президент Трамп подписал указ, который распускает комиссию, он также поручил Министерству внутренней безопасности изучить полученные сведения, чтобы определить, как действовать дальше".

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Более определенно и жестко по теме Трамп выступил на своей странице в социальной сети Twitter, где прямо обвинил в саботировании работы государственной комиссии штаты, возглавляемые представителями Демократической партии США.

"Многие возглавляемые преимущественно демократами штаты отказались передать данные выборов 2016 года в Комиссию. Они упорно противились тому, чтобы Комиссия увидела их записи или методы, потому что знают, что многие люди голосуют незаконно. Система сфальсифицирована, надо переходить к удостоверяющим личность картам избирателя", — написал он.

Many mostly Democrat States refused to hand over data from the 2016 Election to the Commission On Voter Fraud. They fought hard that the Commission not see their records or methods because they know that many people are voting illegally. System is rigged, must go to Voter I.D. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.

​Комиссия была учреждена президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года после его же заявлений о том, что на выборах главы государства в 2016 году были допущены массовые фальсификации. Комиссия должна была изучить процесс голосования и представить президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к федеральным выборам.