Фейк-новость из Румынии: Кирилл агитирует за Путина перед выборами

Одно из румынских СМИ сообщает, что патриарх Кирилл призывает граждан России голосовать за Владимира Путина на президентских выборах - но на самом деле все совсем иначе

БУХАРЕСТ, 8 янв — Sputnik, Джеорджиана Арсене. Румынская газета "Adevărul" опубликовала манипулятивный материал, где сказано, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, якобы, влияет на общественное мнение, призывая голосовать за Владимира Путина на выборах президента России.

Заявления, частично процитированные этим румынским СМИ, были сделаны на российском телевидении в рамках интервью, которое Кирилл дал журналисту Дмитрию Киселеву. "Кирилл воспользовался случаем, чтобы поддержать Владимира Путина перед выборами президента, намеченными на март", — пишет журналистка газеты "Adevărul".

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Столь неприкрыто и в то же время крайне неловко автор текста пытается манипулировать общественным мнением, что просто диву даешься! "На протяжении всего интервью глава Русской православной церкви призывал россиян голосовать за действующего президента на выборах главы государства в марте. Владимир Путин баллотируется на четвертый срок", — написано в газете "Adevărul.

Судя по всему, теперь мы должны четко следовать заявлению Кирилла, которым румынская журналистка подкрепляет свое утверждение. Она воспроизводит заявление главного лица Церкви, но в его словах нет призыва голосовать за Путина. Попыткой подтасовать факты автор полностью себя нивелирует как профессионала.

Вот заявление Кирилла, его ответ на вопрос журналиста, и касается оно отношения Церкви к выборам президента:

"Призываю всех, включая православных, обязательно участвовать в выборах, особенно в предстоящих президентских выборах. Это очень важно".

Эта фраза — единственная во всем интервью посвященная выборам. Где здесь кампания в поддержку Путина, разумные люди затрудняются сказать.

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Вот так обычный с виду фейк (ложная информация) превращается в огромный фейл (неудачу), дискредитирующий целую профессиональную сферу отдельно взятой страны.