Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры

Южнокорейская делегация высказалась за прекращение Югом и Севером действий, которые нагнетают напряженность в двусторонних отношениях

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

"Мы предложили северокорейской стороне переговоры военных для предотвращения случайных столкновений, выразили позицию в том, что необходимо как можно скорее возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации", — отметил южнокорейский представитель, замминистра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сона.

По его словам, южнокорейская делегация также высказалась за прекращение Югом и Севером действий, которые нагнетают напряженность в двусторонних отношениях, и за сотрудничество на основе сосуществования.

Как сообщил Чхон Хэ Сон, делегация КНДР призвала решать все проблемы путем переговоров и диалога.

С южной стороны делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Переговоры на министерском уровне начаты во вторник для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

После перерыва на обед переговоры должны быть продолжены в тот же день.