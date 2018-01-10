Парламент Каталонии подал иск против введения прямого правления Мадрида

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Парламент считает введение прямого правления "нападением на правовое государство" и нарушением "принципа законности и законотворческой иерархии", сообщается в официальном Twitter законодательного органа Каталонии.

El #Parlament presenta al TC el recurs d'inconstitucionalitat contra les mesures aplicades pel Govern de l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola



Podeu consultar el recurs presentat avui al TC https://t.co/Ow9vFvjvbb — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 9 января 2018 г.

​Решение о подаче такого иска постоянный совет каталонского парламента принял 27 декабря по инициативе коалиции "Вместе за да". Это была крупнейшая фракция в предыдущем составе законодательного органа, у нее было 62 мандата из 135. Инициативу поддержали члены совета от коалиции "Да, это возможно" (Podemos), против выступила член от радикальной левой партии "Кандидатура народного единства", так как не признает компетенцию Конституционного суда. Представители "Граждан", соцпартии и Народной партии также голосовали против, поскольку не согласны с иском, передает РИА Новости.

"Парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках статьи 155 конституции Испании", — сообщается в соцсети.

К сообщению приложена ссылка на 84-страничный исковой документ, составленный юридической службой парламента. Применение 155 статьи "привело к приостановке автономии Каталонии в полном объеме" и "предполагает не только нарушение принципа автономии, но и парламентской модели правительства, которую гарантирует конституция и Статут" (автономии — ред.), говорится в исковом заявлении.

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Применение статьи авторы иска считают "нападением на правовое государство", нарушением "принципа законности и законотворческой иерархии". Также депутаты считают, что отстранение от власти каталонского женералитета не было адекватной или необходимой мерой для предотвращения объявления независимости.

Ранее иск по поводу вмешательства центральных властей в управление Каталонией и отставки женералитета подала в КС коалиция En Comú Podem (Podemos).

Первого октября в Каталонии состоялся так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. 27 октября, основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, провозгласил независимость. После этого Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы.

Выборы состоялись 21 декабря. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.