Арестован подозреваемый в причастности к убийству Андрея Карлова

Турецкая полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Стали известны новые подробности расследования убийства посла России Андрея Карлова в Турции.

© REUTERS/ Hasim Kilic Появились новые сведения в деле об убийстве российского посла Карлова

Полиция этой страны арестовала еще одного подозреваемого в причастности к убийству. Ранее были задержаны пять человек, среди которых трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и организатор фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", на которой был убит посол.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший за собой смерть человека".

Позже стало известно, что по подозрению в причастности к убийству посла арестован глава издательской группы Guru Medya, экс-продюсер выходящей на турецком государственном телеканале TRT Avaz программы Eko Avaz, журналист Хайреддин Айдынбаш. Последний, по данным источника турецких СМИ, был доставлен в здание суда Анкары, где его допросил ведущий расследование прокурор Адем Акынджи. После этого суд вынес решение об аресте подозреваемого, ему было предъявлено обвинение в организации убийства посла.

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Официальная Анкара неоднократно заявляла о том, что убийство Карлова — дело рук партии FETÖ, которая в Турции считается террористической.

Сегодня улица в Анкаре, на которой располагается российская дипломатическая миссия, официально переименована в улицу Андрея Карлова. Кроме этого, в столице Турции установлен памятный бюст погибшего посла.