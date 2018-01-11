Румыния сверяет часы по Путину

Именные часы от президента России Владимира Путина, выпущенные ограниченным тиражом, появились в продаже на одной из торговых онлайн-площадок Румынии

БУХАРЕСТ, 11 янв — Sputnik, Джеордижана Арсене. Президент России Владимир Путин награждает достойных людей из области культуры, искусства, здравоохранения, политики (и так далее) не только орденами и медалями. Время от времени глава российского государства дарит спортсменам, ученым, врачам и учителям именные часы. Видимо, один из таких экземпляров появился в продаже на торговых онлайн-площадках Румынии, отмечает Ro.sputnik.md. Президентские часы снабжены подписью Владимира Путина, а на обороте значится надпись: от президента России.

© Photo: okazii.ro Именные часы от Владимира Путина

Стоит такой аксессуар — 2999 румынских леев (что составляет около 650 евро). Кстати, что любопытно, в объявлении не раскрывается, откуда у продавца взялись такие часы, а покупатель на этот шикарный лот еще не найден.

Ранее российские СМИ раскрыли детали изготовления подарка от президента России. Сообщалось, что часы серии "Президент" изготавливались на часовом заводе "Полет". Часы сконструированы по заказу администрации президента России. На дорогих моделях стоит серийный номер на тех, что дешевле, номера нет. Реклама в свое время уверяла, что "такие часы — это отличное вложение средств и замечательный подарок любимому мужчине".

К тому же, эти часы особенные — их владелец будет заметно выделяться на важных деловых встречах. Не заметить их просто не возможно. И ведь не поспоришь!