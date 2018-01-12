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Здание Оксфордского университета

Из-за Brexit Британия лишилась более двух тысяч профессоров

© Sputnik/ Александр Макаров
Политика
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Наибольшие потери в преподавательском составе понес Оксфордский университет - 230 европейских профессоров покинули вуз после решения о выходе Великобритании из ЕС

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik.  За последний год из-за решения о выходе Великобритании из ЕС более двух тысяч преподавателей из стран Евросоюза покинули британские университеты, пишет Sputnik Литва со ссылкой на газету Independent. 

По статистике число европейских профессоров, прекративших работать в британских вузах, выросло на 19% по сравнению с ситуацией до референдума о Brexit.

Наибольшие потери в преподавательском составе понес Оксфордский университет — 230 европейских профессоров покинули это учебное заведение. Как заявила администрация вуза, на большую часть освободившихся мест наняты новые сотрудники из ЕС, однако "статус новых коллег является поводом для обеспокоенности университета".

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© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Также значительное количество увольнений зарегистрировано в Кембридже (173 преподавателя) и Королевском колледже Лондона (139).

По данным британской газеты, в стране работают более 25 тысяч преподавателей из разных стран Евросоюза.

Вопрос свободы передвижения является одним из ключевых на переговорах по Brexit. Британский премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что защита прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, и граждан страны, проживающих в Европе, является главной  задачей в переговорах.

После выхода из Евросоюза британские власти Великобритания намерены ввести обязательную регистрацию европейцев, прибывающих в страну для постоянного проживания или работы. Детали новой миграционной системы пока неизвестны, однако правительство страны уже сообщало, что хочет сделать ее простой и удобной.

Британия выйдет из состава ЕС в конце марта 2019 года.

Теги:
профессура, университеты, Британия, ЕС
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