Из-за Brexit Британия лишилась более двух тысяч профессоров

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. За последний год из-за решения о выходе Великобритании из ЕС более двух тысяч преподавателей из стран Евросоюза покинули британские университеты, пишет Sputnik Литва со ссылкой на газету Independent.
По статистике число европейских профессоров, прекративших работать в британских вузах, выросло на 19% по сравнению с ситуацией до референдума о Brexit.
Наибольшие потери в преподавательском составе понес Оксфордский университет — 230 европейских профессоров покинули это учебное заведение. Как заявила администрация вуза, на большую часть освободившихся мест наняты новые сотрудники из ЕС, однако "статус новых коллег является поводом для обеспокоенности университета".
Также значительное количество увольнений зарегистрировано в Кембридже (173 преподавателя) и Королевском колледже Лондона (139).
По данным британской газеты, в стране работают более 25 тысяч преподавателей из разных стран Евросоюза.
Вопрос свободы передвижения является одним из ключевых на переговорах по Brexit. Британский премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что защита прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, и граждан страны, проживающих в Европе, является главной задачей в переговорах.
После выхода из Евросоюза британские власти Великобритания намерены ввести обязательную регистрацию европейцев, прибывающих в страну для постоянного проживания или работы. Детали новой миграционной системы пока неизвестны, однако правительство страны уже сообщало, что хочет сделать ее простой и удобной.
Британия выйдет из состава ЕС в конце марта 2019 года.