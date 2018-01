Мэр Лондона: приглашение Трампа в Британию - ошибка премьера Мэй

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что одобряет решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Лондон и уверен в том, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение посетить страну Дональду Трампу.

В пятницу Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию для открытия нового посольства США в Лондоне, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

"Многие лондонцы ясно дали понять, что не хотят видеть в городе Трампа, так как он проводит вызывающую политику. И, кажется, что он наконец это услышал. Это подчеркивает, что для Мэй было ошибкой спешить с приглашением Трампа и продлевать это приглашение совершить госвизит", — написал Хан в Twitter.

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 12 января 2018 г.

​Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

Вместе с тем, последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.