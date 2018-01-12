Трамп признал свои слова о "странах-гадюшниках" жесткими

Трамп заявил, что его слова о мигрантах были жесткими, но инициатива сенаторов - хуже.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. После разгромной критики своего высказывания о "странах-гадюшниках" глава США Дональд Трамп заявил, что использовал жесткие слова на встрече по проблеме мигрантов. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, сообщает.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made — a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.​

​В свое оправдание он добавил, что выдвинутые на встрече сенаторов инициативы по приему мигрантов из бедных стран были еще жестче.

"Слова, которые я использовал на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте), были жесткими, но это не язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA", — написал Трамп.

Ранее, президент США заявил о том, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Так он ответил на предложение сенаторов достичь компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

Согласно Washington Post, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Бывший президент Мексики Висенте Фокс уже выступил с резкой критикой и напомнил Трампу о его "мигрантских корнях".

В свою очередь, Трамп написал в своем микроблоге Twitter:

"Никогда не говорил ничего неуважительного по отношению к гаитянам, только то, что Гаити, очевидно, очень бедная и неблагополучная страна. Никогда не говорил "избавиться от них". У меня прекрасные отношения с гаитянами".