Фейк-сенсация: "Россия сподвигла румынских священников на протесты"

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik, Октаиван Раку. Недавно румынский телеканал Digi24 представил "сенсацию": "Кремль использовал православных священников Румынии для протестов против гидравлического бурения".
Журналисты апеллируют к докладу Конгресса США, который описывает "войну Москвы против европейской демократии".
Журналисты Digi24 не уточняют, о каком именно докладе идет речь, каким именно образом Русская православная церковь использует румынских священников для противодействия в вопросе эксплуатации сланцевого газа американской компанией Chevron.
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Все же, этот документ можно найти на официальном сайте Конгресса США. Доклад составила комиссия по международным отношениям американского сената. Заглавие документа — "Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США" (Putin's asymmetric assault on democracy in Russia and Europe: implications for U.S. National Security) и датирован он 10 января 2018 года.
Относительно упомянутого использования румынских священников "сведения" содержатся на 54 странице доклада: "Предполагается, что в Румынии и Болгарии Кремль, предположительно, даже привлек православных священников, чтобы те возглавили экологические протесты" (In Bulgaria and Romania, the Kremlin even allegedly coopted оrthodox priests to lead anti-fracking protests).
Неожиданностью стало то, что оценка событий была дана не на основе документально зафиксированных фактов, а на базе некоторых публикаций в американской прессе. Речь идет о статье Сэма Джонса в "Financial Times" от 19 июня 2014 года.
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В материале "НАТО подтверждает, что экологические группы финансируют из Москвы" (NATO claims Moscow funding anti-fracking groups) приводятся слова бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который "предполагает", что Россия стоит за спиной протестов в Пунджешть против бурения почв, планируемых американской компанией Chevron. В следующем предложении говорится о нескольких "сторонниках" добычи сланцевого газа, но не приводятся какие-либо имена, которые могли бы свидетельствовать, что Россия "пытается влиять на общественное мнение посредством православной церкви, чьи священники возглавили протесты".
Автор статьи не приводит ни одного примера, ни одного конкретного случая и не разоблачает ни одного факта, который бы свидетельствовал о связи между румынскими священниками и Русской православной церковью или Кремлем. Статья в "Financial Times" — плод ряда спекуляций и недоказанных утверждений, приведенных лишь с той целью, чтобы скомпрометировать протесты румынских крестьян, и чтобы продвинуть интересы американской компании Chevron.
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"Правдивый и серьезный" доклад, описывающий "настоящую войну между путинской Россией и европейской демократией", оказался не более, чем компиляцией из пропагандистских статей, появившихся в американской прессе.
Иными словами, США эксплуатируют целую плеяду фейк-новостей, из которых затем пишется картина воображаемой войны. И на эту войну нужно мобилизовать весь мир!
Американская политика продолжает эксплуатировать "теорию глобального российского заговора", частью которого стал произошедший пять лет назад случай в Пунджешть.
Конечно же, румынская русофобская и американофильская пресса не упустила возможности представить "новые доказательства" вмешательства России в проблемы Румынии — чтобы еще раз сказать: "российская угроза может быть довольно реальной".
Кто в Румынии будет проверять, правдив ли доклад американского Конгресса?
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Напомним, что массовые протесты местных жителей в селе Пунджешть произошло в 2013 года после того, что американская компания Chevronполучила разрешения на зондирование почв и эксплуатацию сланцевого газа, находящегося в недрах территории уезда Васлуй. На место протестов стянули сотни жандармов, в результате столкновений пострадали 10 человек. Действия органов правопорядка осудили многие румынские и международные НПО, политики, экологи и даже королевский дом Румынии. Такие же протесты состоялись и в Бухаресте, Клуже, Тимишоаре и Сибиу. В 2015 Chevron объявил о том, что отказывается от своих проектов в Румынии "из экономических соображений".