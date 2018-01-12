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Фейк-сенсация: "Россия сподвигла румынских священников на протесты"

© Facebook / Digi24
Политика
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Фейк-сенсация: "Россия сподвигла румынских священников на протесты" - как пресса Румынии с помощью американских сенаторов пугает весь мир

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik, Октаиван Раку. Недавно румынский телеканал Digi24 представил "сенсацию": "Кремль использовал православных священников Румынии для протестов против гидравлического бурения".

Скважина по добыче сланцевого газа, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Биятов
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Журналисты апеллируют к докладу Конгресса США, который описывает "войну Москвы против европейской демократии".

Журналисты Digi24 не уточняют, о каком именно докладе идет речь, каким именно образом Русская православная церковь использует румынских священников для противодействия в вопросе эксплуатации сланцевого газа американской компанией Chevron.

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Все же, этот документ можно найти на официальном сайте Конгресса США. Доклад составила комиссия по международным отношениям американского сената. Заглавие документа — "Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США" (Putin's asymmetric assault on democracy in Russia and Europe: implications for U.S. National Security) и датирован он 10 января 2018 года.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон против добычи американцами сланцевого газа в Молдове

Относительно упомянутого использования румынских священников "сведения" содержатся на 54 странице доклада: "Предполагается, что в Румынии и Болгарии Кремль, предположительно, даже привлек православных священников, чтобы те возглавили экологические протесты" (In Bulgaria and Romania, the Kremlin even allegedly coopted оrthodox priests to lead anti-fracking protests).

Неожиданностью стало то, что оценка событий была дана не на основе документально зафиксированных фактов, а на базе некоторых публикаций в американской прессе. Речь идет о статье Сэма Джонса в "Financial Times" от 19 июня 2014 года.

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В материале "НАТО подтверждает, что экологические группы финансируют из Москвы" (NATO claims Moscow funding anti-fracking groups) приводятся слова бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который "предполагает", что Россия стоит за спиной протестов в Пунджешть против бурения почв, планируемых американской компанией Chevron. В следующем предложении говорится о нескольких "сторонниках" добычи сланцевого газа, но не приводятся какие-либо имена, которые могли бы свидетельствовать, что Россия "пытается влиять на общественное мнение посредством православной церкви, чьи священники возглавили протесты".

Патрирах Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения.
© Sputnik/ Vladimir Astapkovitch
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Автор статьи не приводит ни одного примера, ни одного конкретного случая и не разоблачает ни одного факта, который бы свидетельствовал о связи между румынскими священниками и Русской православной церковью или Кремлем. Статья в "Financial Times" — плод ряда спекуляций и недоказанных утверждений, приведенных лишь с той целью, чтобы скомпрометировать протесты румынских крестьян, и чтобы продвинуть интересы американской компании Chevron.

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"Правдивый и серьезный" доклад, описывающий "настоящую войну между путинской Россией и европейской демократией", оказался не более, чем компиляцией из пропагандистских статей, появившихся в американской прессе.

Иными словами, США эксплуатируют целую плеяду фейк-новостей, из которых затем пишется картина воображаемой войны. И на эту войну нужно мобилизовать весь мир!

Владимир Путина и часы
© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
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Американская политика продолжает эксплуатировать "теорию глобального российского заговора", частью которого стал произошедший пять лет назад случай в Пунджешть.

Конечно же, румынская русофобская и американофильская пресса не упустила возможности представить "новые доказательства" вмешательства России в проблемы Румынии — чтобы еще раз сказать: "российская угроза может быть довольно реальной".

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Напомним, что массовые протесты местных жителей в селе Пунджешть произошло в 2013 года после того, что американская компания Chevronполучила разрешения на зондирование почв и эксплуатацию сланцевого газа, находящегося в недрах территории уезда Васлуй. На место протестов стянули сотни жандармов, в результате столкновений пострадали 10 человек. Действия органов правопорядка осудили многие румынские и международные НПО, политики, экологи и даже королевский дом Румынии. Такие же протесты состоялись и в Бухаресте, Клуже, Тимишоаре и Сибиу. В 2015 Chevron объявил о том, что отказывается от своих проектов в Румынии "из экономических соображений".

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Теги:
священники, сланцевый газ, фейк, клевета, протест, Пунджешть, Васлуй, США, Румыния, Россия
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