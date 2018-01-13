СМИ: Трамп заплатил $130 тысяч за сокрытие связи с порноактрисой

Стало известно о переговорах относительно выплаты денег, которые вел еще до выборов адвокат президента США с представителем бывшей звезды фильмов для взрослых Стефани Клиффорд

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Издание Wall Street Journal, на которое ссылается Sputnik Беларусь, утверждает, что за месяц до выборов президента США адвокат Дональда Трампа договаривался с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд о неразглашении сведений относительно интимной связи между ними, которая, правда, не подтверждена.

По информации СМИ, будущий американский президент готов был выложить за молчание 130 тысяч долларов.

По информации, полученной изданием из источника, близкого к президенту, один из лучших адвокатов Trump Organization Майкл Коэн в октябре 2016 года вел переговоры о "плате за молчание" с адвокатом бывшей звезды порнофильмов. По неподтвержденной информации Трамп был замечен в связи с ней в 2006 году на турнире по гольфу на озере Тахо в Калифорнии, уже будучи в браке с Меланьей Трамп. Сам президент США отрицает подобный факт своей биографии.

По данным Wall Street Journal, осенью 2016 года Стефани Клиффорд вела переговоры с одним из американских телеканалов об участии в утреннем шоу, в студии которого она намеревалась рассказать о порочащей кандидата в президенты связи. Предположительно, она отказалась от участия, поскольку получила деньги за свое молчание.

Сама бывшая порнозвезда отказалась комментировать эту информацию, ее адвокат также не намерен обсуждать со СМИ дела своих клиентов.