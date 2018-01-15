В Румынии будет новый премьер-министр - кто сможет возглавить кабмин соседней страны, решат местные социал-демократы во вторник

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Правящая в Румынии Социал-демократическая партия (СДП) в понедельник вечером после многочасового заседания исполкома приняла решение о лишении премьер-министра страны Михая Тудосе политической поддержки.

© Sputnik / Nicu Goncear Румынский социолог: победа СДП - это победа идеи суверенитета

Как ожидается, во вторник на заседании исполкома СДП будет принято решение о кандидатуре на пост нового главы кабинета министров. Заседание начнется в 11.00 по бухарестскому (и кишиневскому) времени.

Напомним, что спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером Тудосе разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан. Ее отставки требовал Тудосе, а Драгня выступил против этой инициативы.

Тудосе стал главой кабмина Румынии 29 июня 2017 года, сменив на этом посту Сорина Гриндяну, правительство под руководством которого лишилось политической поддержки социал-демократов, а затем 21 июня 2017 года было отправлено в отставку. Кабмин под руководством Гриндяну был утвержден 30 декабря 2016 года.