Премьер Румынии складывает с себя полномочия - кто станет преемником Михая Тудосе на этом посту

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе предварительно объявил о своей отставке в понедельник вечером.

© AP Photo / Darko Bandic В Румынии будет новый премьер-министр

По данным румынских СМИ, во вторник соответствующее обращение будет передано президенту страны Клаусу Йоханнису. По закону, глава государства должен принять отставку Тудосе и посредством указа объявить, что пост председателя кабинета министров вакантен. Также из числа членов кабмина президент своим указом должен назначить исполняющего обязанности премьер-министра, пока не вступит в должность новый глава кабинета.

Оба эти указа вступят в силу с момент их публикации в Официальном мониторе.

Ранее правящая в Румынии Социал-демократическая партия (СДП) в понедельник вечером после многочасового заседания исполкома приняла решение о лишении премьер-министра страны Михая Тудосе политической поддержки.

Как ожидается, во вторник на заседании исполкома СДП будет принято решение о кандидатуре на пост нового главы кабинета министров. Заседание начнется в 11.00 по бухарестскому (и кишиневскому) времени.

Напомним, что спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером Тудосе разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан. Ее отставки требовал Тудосе, а Драгня выступил против этой инициативы.

Тудосе стал главой кабмина Румынии 29 июня 2017 года, сменив на этом посту Сорина Гриндяну, правительство под руководством которого лишилось политической поддержки социал-демократов, а затем 21 июня 2017 года было отправлено в отставку. Кабмин под руководством Гриндяну был утвержден 30 декабря 2016 года.