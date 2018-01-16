Румыния снова осталась без премьера

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник подписал декрет об отставке премьер-министра этой страны Михая Тудосе. Об этом глава соседнего государства заявил в ходе брифинга во вторник.

"Премьер-министр Михай Тудосе подал в отставку. Ситуация, в которую мы попали, меня беспокоит и не устраивает. Через год после выборов у нас уже два правительства Социал-демократической партии провалились", — сказал Йоханнис.

Президент уточнил, что сейчас Румынии "нужно правительство, чтобы укоротить как можно скорее ситуацию неясности".

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"Хочу, чтобы у нас была быстрая процедура по утверждению нового правительства. Эта политическая неуверенность не должна сгенерировать политическую нестабильность. Нужно предотвратить экономический кризис, сгенерированный внутри Социал-демократической партии", — сказал Йоханнис.

Исполняющим обязанности главы правительства Румынии назначен министр обороны Михай Фифор. Кроме того, на 17 января Йоханнис назначил консультации с политическими силами.

Ранее в понедельник по итогам многочасового заседания исполкома Социал-демократической партии было принято решение о лишении Тудосе политической поддержки. Парламент Румынии утвердил Тудосе на посту премьера страны 29 июня 2017 года. Он сменил Сорина Гриндяну, чье правительство сначала лишилось политической поддержки социал-демократов, а затем было отправлено в отставку 21 июня 2017 года. Кабмин под руководством Гриндяну был утвержден 30 декабря 2016 года.