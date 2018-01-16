В Румынии премьером впервые может стать женщина

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Румынские социал-демократы решили, что кандидатом в премьер-министры этой страны будет европарламентарий Виорика Дэнчилэ. Об этом по итогам заседания исполкома политформирования заявил журналистам глава партии Ливиу Драгня.

В понедельник по итогам многочасового заседания исполкома Социал-демократической партии было принято решение о лишении Михая Тудосе политической поддержки. В итоге он подал в отставку. Во вторник соответствующий декрет подписал президент Клаус Йоханнис. И.о. премьера назначен глава министерства национальной обороны Михай Фифор. После этого социал-демократы провели заседание исполкома партии.

"Это новая процедура в исполкоме, где были несколько предложений. Предлагалась и Екатерина Андронеску, которая в конце сняла свою кандидатуру. В итоге проголосовали за европарламентария Виорику Дэнчилэ. Ее поддержали все коллеги, только один воздержался", — сказал Драгня.

По его словам, кандидатуру Дэнчилэ предложил парламентарий Николае Бэдэлэу.

Таким образом, Дэнчилэ может стать первой женщиной в Румынии, которая возглавит правительство страны. До назначения Михая Тудосе на пост румынского премьера претендовала Севил Шайдех, которая занимала пост вице-премьера и министра регионального развития страны. Ее кандидатуру также предложили социал-демократы, но президент Клаус Йоханнис отклонил.

Виорика Дэнчилэ — депутат Европарламента от СДП с 2009 года. Она занимается вопросами акгросектора и сельского развития, является главой румынской Организации женщин-социал-демократок. Ей 54 года.