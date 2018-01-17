Что будет на Ближнем Востоке дальше - после решения США

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Решение США о масштабном сокращении взносов в бюджет Ближневосточного агентства ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) ставит под угрозу развитие этой инициативы, заявил глава агентства Пьер Креэнбюль, которого цитирует РИА Новости. © Photo: Youtube / Информационное Агентство REGNUM Тарасов: Трамп затеял новую игру на Ближнем Востоке

По его данным, администрация каждого президента США, начиная с Гарри Трумэна, оказывала поддержку БАПОР. Итоговая сумма пожертвований в 2017 году превысила 350 миллионов долларов.

Палестино-израильский конфликт: все, что нужно знать>>>

Однако накануне представитель госдепартамента сообщил, что США удерживают 65 миллионов долларов, ограничивая добровольный взнос в бюджет БАПОР 60 миллионами.

"Учитывая долгие и доверительные отношения между США и БАПОР, сокращение помощи ставит под угрозу одну из самых успешных и новаторских инициатив по развитию человеческого потенциала на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Креэнбюля.

Более того, по словам чиновника, такой шаг повлияет на региональную безопасность "в тот момент, когда Ближний Восток сталкивается с многочисленными рисками и угрозами".

Васильев: США пытаются заменить ООН на международной арене>>>

БАПОР действует с 1950 года, оказывая, по собственным подсчетам агентства, помощь пяти миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам. Палестинцы настаивают на праве беженцев на возвращение в пределы современного Израиля. Власти еврейского государства такой вариант исключают, доказывая, что это изменит демографический баланс в пользу арабов, составляющих сейчас порядка 20% из восьми миллионов жителей страны.