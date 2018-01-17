Трамп: я хочу, чтобы они (мигранты) приезжали отовсюду

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Назвавший "грязными дырами" страны, откуда в Штаты приезжают мигранты, президент США Дональд Трамп резко сменил гнев на милость, заявив, что отныне хочет, чтобы мигранты "приезжали отовсюду".

"Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, пишет Sputnik Таджикистан.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в Штаты приезжают мигранты. Такое заявление Трамп сделал в Белом доме, обсуждая мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По его словам, США должны принимать мигрантов из таких развитых стран, как Норвегия или группа "азиатских тигров", граждане которых могут экономически способствовать развитию Штатов.

Позже глава Соединенных Штатов рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США.

….we need to keep America safe, including moving away from a random chain migration and lottery system, to one that is merit-based. https://t.co/7PtoSFK1n2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2018 г.​

"Я как президент хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Хватит лотерей!" — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.